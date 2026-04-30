İzmir sokaklarında yasaklı madde suçlarıyla mücadele yeni bir boyut kazanıyor. Bu yılın ilk dört ayında dosya sayısının 8 bin 205'e gerilediği, yani geçen seneye kıyasla yüzde 44,7'lik bir düşüş yaşandığı açıklandı.

Büyük artış konuşuldu

İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı'nda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu’nun paylaştığı veriler de bu tezi doğrular nitelikte. 2026'nın ilk dört ayında kayıtlara geçen 8 bin 205 dosyaya rağmen; sentetik ecza yakalamalarında yüzde 696, eroinde yüzde 476 ve sentetik hapta yüzde 251 gibi devasa artışlar söz konusu oldu. Esrardaki yüzde 50 ve sentetik uyuşturucudaki yüzde 70'lik yükselişler ise göz ardı edilebilecek gibi değil.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 756 dosyada 4 bin 799 kişi işlem görmüş ve toplam 6 bin 43 suç dosyası kayıtlara geçmişti. Yani rakamlar düşse de, piyasadaki madde çeşitliliği oldukça ürkütücü bir seviyede.

Kullanım yaşı giderek düşüyor

Toplantı kürsüsünde söz alan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, konunun tehlikesine dikkat çekerek kullanım yaşının giderek düştüğünü vurguladı. "Bu sadece bir asayiş meselesi değil" diyerek, gençlerin ve ailelerin korunmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Başsavcı Yeldan, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sürdürülen rehabilitasyon süreçlerinin yanı sıra, Türkiye'de tek olan Bağımsızlık Köyü ve Gençlik Merkezi'ne de değindi:

"Burada yürütülen her bir soruşturma aslında kurtarılmaya çalışılan bir canı ve dağılmaktan kurtulacak bir aileyi temsil ediyor."

Yapılan açıklamalara göre hedefleri çok net. Sadece kullanıcıyı yakalamak değil aynı zamanda o yasaklı madde ağlarının finansal kaynaklarını kurutmak, suçu kaynağında bitiren kalıcı çözümler üretmek.

Bornova'daki kazada şehit düşen polis anıldı

Diğer taraftan, dün Bornova ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı ile hayatını kaybeden iki vatandaşımız için de toplantı öncesinde başsağlığı dilendi.

İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen koordinasyon buluşmasına İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Telli ve yargı dünyasından pek çok isim katılım gösterdi.

