Son Mühür- Türkiye genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden, sosyal medya platformlarını suç faaliyetlerinin vitrini haline getirmeye çalışan odaklara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, suç örgütlerini yücelten, silahlı paylaşımlar yapan ve dijital mecralar üzerinden kamu düzenini sarsmaya çalışan 358 şahıs kıskıvrak yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın titiz takibiyle yürütülen bu geniş çaplı çalışma, suçla mücadelenin sadece sokakta değil, dijital dünyada da tavizsiz süreceğini bir kez daha kanıtladı.

Dijital dünyadaki "Suç Propagandası" mercek altında

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının eş güdümlü çalışmasıyla, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin dijital ayak izleri tek tek incelendi. Yapılan tespitlerde, yakalanan şahısların sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü paylaşımlar yaptıkları, örgüt propagandası içerikli içerikler ürettikleri ve bu yolla toplumsal huzuru hedef aldıkları belirlendi. Tehdit ve hakaret içeren paylaşımların yanı sıra, örgütsel faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlayan şüphelilerin, dijital platformları birer propaganda aracına dönüştürdüğü ortaya çıkarıldı.

Örgütler arası rekabet ve yeni eleman arayışı engellendi

Operasyonun detaylarında, suç yapılarının sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, aynı zamanda operasyonel bir alan olarak kullandıkları da deşifre edildi. Şüphelilerin, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşıyarak gerilimi tırmandırmaya çalıştıkları, hatta bu platformlar üzerinden örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetleri yürüttükleri saptandı. Siber devriyelerin ve istihbarat birimlerinin radarına giren bu girişimler, eş zamanlı baskınlarla sekteye uğratılırken, ilgili savcılıklarca tüm şüpheliler hakkında kapsamlı soruşturmalar başlatıldı.

Çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takiplerin ardından düğmeye basılan operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Baskınlar neticesinde çok sayıda ruhsatsız silah, bu silahlara ait mühimmatlar ve hatırı sayılır miktarda uyuşturucu madde ele geçirilerek el konuldu. Suç ekonomisine ve lojistiğine de darbe vuran bu operasyon süreci, devletin tüm birimlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını simgelerken; KOM Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda görev alan tüm emniyet güçlerinin başarısı kamuoyunda takdirle karşılandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için "sıfır tolerans" ilkesiyle yürütülen bu operasyonların kesintisiz süreceği vurgulandı.