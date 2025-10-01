Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, resmi maçlardaki iç saha yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. RAMS Park’ta son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Sarı-Kırmızılı ekip, bu maçın ardından evinde oynadığı 28 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

"İyi bir kura çekti Galatasaray''

Galatasaray’ın tarihi zaferinin ardından, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kura çekimi sonrasında yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme taşındı. Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos’ta TRT Spor’a verdiği demeçte, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem oldu

Galibiyetin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözlerini hatırlatarak çeşitli yorumlar yaptı. Taraftarlar, “Öngörüsüyle adeta tarih yazdı, tebrikler İbrahim Hacıosmanoğlu” ve “Gecenin gizli galibi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu” gibi ifadelerle desteklerini dile getirdi.