Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ''Yaparsa AKP yapar!'' vurgusuyla Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli geçişlerinde 1 Ekim'den itibaren güncelleme geleceğini söyledi.

''Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.'' diyen Yavuzyılmaz açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

1 Ekim 2025 itibariyle

Osmangazi Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.360 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.565 TL’ye yükselecek.



Çanakkale Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.029 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 234 TL’ye yükselecek.

Avrasya Tüneli’nde;

Geçen araç ücreti 225 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 289 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 64 TL’ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 80 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 248 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 168 TL’ye yükselecek.



Araç geçiş sayısı tutmazsa...



Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için

Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL

Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL

Avrasya Tüneli’nde 289 TL

YSS Köprüsü’nde 248 TL

ödemek durumda!