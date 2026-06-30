Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Ticaret Borsası (İTB) haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. İzmir’de uzun süredir tartışmalara neden olan Çeşme Projesi hakkında açıklamalarda bulunan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, projenin yeni revizyon görmüş halinin ikna edici olduğunu söyledi. Projeyle ilgili bazı hassasiyetler ve farklı görüşler olabileceğine dikkati çeken Kestelli, “Sevindirici olan bunları dinlemeye ve çözmeye yönelik bir bakış açısının olması” mesajı verdi.

“Bu projeyi önemsiyoruz”

Son günlerde Çeşme Projesi’nin yeniden kent gündeme geldiğini hatırlatarak açıklamalarda bulunan Kestelli, geçtiğimiz günlerde meslek örgütü başkanları ve turizm paydaşlarının Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettiğini hatırlattı. “Bu projeyi İzmir’in gelişimi ve uluslararası çıkışı için çok önemsiyoruz” mesajı veren Kestelli, “Şehrimizde hayal ettiğimiz turizm potansiyelini yakalamak, uluslararası kültür, sanat, spor ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapabilmek, uluslararası uçuş trafiğimizi arttırmak için bu projeye ve sağlayacağı imkanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Elbette proje ile ilgili başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Çeşme Belediye Başkanımız olmak üzere tüm paydaşların olumlu görüşlerinin olması çok kıymetli. Dolayısı ile temennimiz daha fazla vakit kaybetmeden, projenin tüm paydaşlarının bir araya gelmesi, bir yerel mutabakat masasının kurulması ve görüşlerin burada açıkça ifade edilerek çözüm yoluna girilmesidir” diye konuştu.

Bakan Şimşek’in programına Z raporu!

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in koordinasyonunda sürdürülen rasyonel ekonomiye dönüş programının üç yılını doldurduğuna dikkati çeken Başkan Kestelli, “Üç yıl, orta vadeli bir perspektife denk geliyor ve bu noktada bir Z raporunu gerekli kılıyor. Türkiye, dezenflasyon programı ile geçen üç yılda ekonomide önemli kazanımlar elde etti. Öncelikle, maliyetli de olsa yeni bir seviyede makroekonomik istikrar ve küresel güvenilirlik kazanıldı. Ancak beklenen iyileşmenin, beklenen sürede elde edilememesi maliyeti büyüttü. Yüksek reel faiz ortamının getirdiği finansmana erişim zorluğu, yatırım durgunluğu, reel kur endeksindeki bozulma, karsızlık, üretim ve rekabet gücünde zayıflama, geniş kesimlerin hissettiği hayat pahalılığı gibi ciddi sonuçlar, toplumun katlanmak zorunda olduğu maliyetleri de beraberinde getirdi. Tarım sektörü, yüksek finansman maliyetleri, iklim krizinin etkileri ve sektördeki yapısal katılıklar nedeniyle programın en çok baskılanan alanlarından biri olmaktan kurtulamadı. Ekonomide büyümenin devam ettiği bu süreçte tarım sektöründe yıllık yüzde 8.8’i bulan tarihi küçülmeler yaşandı. Bu noktadan sonra programın başarıya ulaşması ve enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi için sıkı para politikasının tavizsiz sürdürülmesi, kamuda güçlü mali disiplinin sağlanması ve yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Son tahlilde ekonomi yönetimi bu aşamada belki de yeni bir denge programı dizayn edip ona geçiş yapmayı düşünmeli. Bu yeni programın ana hikayesi de verimlilik, yüksek teknoloji ve dirençli rekabet gücü olmalı” dedi.

NATO Zirvesi mesajı: Türkiye’nin ev sahipliği değerli

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 36’ncı NATO Liderler Zirvesi’ne değinen Kestelli, “Dünya liderleri başkentimizde bir araya gelecek. Böylesine kritik bir toplantının, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesini stratejik açıdan son derece değerli buluyorum. Ülkemizin, NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana ittifak içindeki en kritik virajlardan birini dönmeye hazırlandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Türkiye’nin, bu toplantıyla birlikte artık sadece NATO’nun sınırlarını koruyan bir "kanat veya cephe ülkesi" değil; kriz yönetiminde, arabuluculukta ve karar alma mekanizmalarında rol oynayan merkezi bir aktör olma konumuna erişeceğini düşünüyorum. Ayrıca, zirve kapsamında düzenlenecek olan Savunma Sanayii Forumu sayesinde, hızla gelişen savunma sanayimizin yeni pazarlara ulaşmasının önünün açılabileceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Katma değer üretme mecburiyetindeyiz”

Bu yıl tarımsal üretim açısından oldukça dikkati çeken bir dönemden geçildiğini söyleyen Kestelli, şunları aktardı: “Sektörün ifadesiyle “var yılı” olarak tanımlanan bir sezon yaşıyoruz. Kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşen yağışların önceki yılların üzerinde seyretmesi, pek çok üründe rekolte beklentilerini önemli ölçüde artırmış durumda. Normal şartlarda bu tablo sevindiricidir; yüksek rekolte, güçlü üretim ve bereketli bir sezon her zaman memnuniyetle karşılanır. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik ve küresel koşullar bize artık çok net bir gerçeği gösteriyor. Bu yıl artan üretim sebebiyle ihracat her zamankinden daha kritik bir hale gelmiş durumda. İhracatımızı artırarak katma değer üretmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde devredecek stoklar, artan maliyetler ve bir de kur baskısıyla rekabet gücümüz daha da zayıflama tehdidi ile karşı karşıya kalacak.”

3 ürün 24 bin ton geride kaldı…

İhracatçıların bu zorlu rekabet koşullarında ciddi finansman yüküne de maruz kaldığını aktaran Kestelli, “Baktığımızda bir önceki seneye göre geriden gelme söz konusu. Kuru üzümde 13 bin ton, kuru incirde 7 bin ton, zeytinyağında ise 24 bin ton geriden geliyoruz. Bu nedenle, özellikle “var yılı” olarak adlandırdığımız dönemlerde, iç talebin sınırlarını, tüketicinin alım gücünü ve ihracat imkânlarını iyi değerlendirmek zorundayız. Çünkü bu üç unsurdan biri eksik kaldığında, üretimin değeri de eksik kalıyor” dedi.

30 milyon avroluk çağrı!

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı hakkında da bilgiler veren Kestelli, “2011 yılından bu yana kırsal kalkınmanın ve tarımsal sanayinin gelişiminin en önemli destek mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Program kapsamında bugüne kadar 27 bini aşkın projenin hayata geçirilmesine katkı sağlandı. Yaklaşık 130 milyar lira tutarında hibe desteği verilerek güçlü bir yatırım ekosistemi oluşturuldu. Bu destekler sayesinde hem üretim kapasitesi arttı hem de kırsal bölgelerde önemli yatırımlar ve istihdam imkanları hayat buldu. 30 milyon avro bütçeye sahip bu çağrının bölgemizce etkin değerlendirilmesi, yatırım potansiyelimizin en iyi şekilde kullanılması ve desteklerden azami ölçüde faydalanılabilmesi amacıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz” dedi. Başkan Kestelli, İTB, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştireceği toplantının, 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşeceğinin bilgisini verdi.