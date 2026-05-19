Son Mühür / Çeşme Belediyesi’nin sosyal medya içerik hizmeti için yaptığı 375 bin liralık doğrudan temin ihalesi gündeme gelmişti. “Çeşme Belediyesi’nden basına ihale jet hızıyla gitti, duyurusu kaplumbağa hızıyla geldi" başlıklı haberiyle konuyu ilk kez kamuoyunun gündemine taşıyan Son Mühür’ün ortaya çıkardığı iddiaların ardından siyaset dünyasından ilk tepki geldi. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, Son Mühür'ün gündeme getirdiği sosyal medya hizmet alımı süreciyle ilgili basına yansıyan detaylar üzerine açıklamada bulundu. Halk nezdinde ciddi şüphelerin uyandığını dile getiren Özen, Çeşme Belediyesi’ne “375 bin TL’lik bir sosyal medya hizmeti aynı gün içinde nasıl tamamlanmıştır?” sorusunu sordu.

Peş peşe sorularını sıraladı

İşleyişteki hıza dikkati çeken İlçe Başkanı Özen, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları sıraladı: “O gün kaç video çekildi, kaç sosyal medya içeriği hazırlandı, kaç görsel tasarlandı, kaç metin yazıldı? Teslim edilen işlerin somut çıktıları nelerdir? Eğer bu bir reklam veya medya çalışmasıysa hangi etkinlik, proje ya da hizmetin tanıtımı yapılmıştır? Hangi platformlarda yayınlanmıştır? Vatandaş bugün bu içerikleri nerede görebilmektedir? Aynı gün içinde kaç çekim yapılmış, kaç içerik üretilmiş, hangi organizasyon yürütülmüştür?”

“Kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz”

Son olarak AK Partili İlçe Başkanı Özen, “Eğer bu iddialar doğru değilse; neden bugüne kadar açık, net ve şeffaf bir açıklama yapılmamıştır? Bizim meselemiz polemik değil; kamu kaynaklarının şeffaf kullanılması ve kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesidir. Bu nedenle Sayın Lal Denizli’yi açık ve net biçimde kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz” mesajı verdi.