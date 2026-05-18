İzmir'in en ünlü yerleri denildiğinde akla ilk gelen isim Saat Kulesi oluyor. Konak Meydanı'nda yükselen bu yapı, kentin görsel kimliğini neredeyse tek başına temsil ediyor. Onun hemen ardından Kemeraltı Çarşısı, Kordon, Tarihi Asansör ve Efes Antik Kenti gibi adresler geliyor.

İzmir'in en ünlü yerleri arasında Saat Kulesi ve Konak Meydanı

Saat Kulesi, 1901'de Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı için inşa edildi. Fransız mimar Raymond Charles Pere'nin tasarladığı 25 metrelik kule, kesme taş işçiliği ve dantel gibi süslemeleriyle Osmanlı saat kulelerinden ayrılıyor. Üzerindeki saat ise Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi.

Kulenin bulunduğu Konak Meydanı ise kentin nabzının attığı yer. İlk Kurşun Anıtı, Konak Yalı Camii ve Hükümet Konağı aynı meydanda buluşuyor. Yani bir noktaya gelip birden fazla simgeyi tek karede toplamak mümkün.

İzmir'in en ünlü yerleri listesinde Kemeraltı ve Tarihi Asansör

Kemeraltı Çarşısı, 17. yüzyıldan bu yana ayakta. Kızlarağası Hanı'ndaki kahve molaları, Hisar ve Şadırvanaltı camileri, havralar ve balıkçılarıyla ünlü Havra Sokağı bu çarşının kalbini oluşturuyor. Üstelik esnaf lokantaları, kentin sokak lezzetini tatmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Tarihi Asansör ise 1907 yapımı. Musevi iş insanı Nesim Levi tarafından, 58 metre yükseklik farkı bulunan iki cadde arasındaki geçişi kolaylaştırmak için yaptırıldı. En üst katındaki kafeden Körfez manzarası izlenebiliyor. Karataş semtindeki bu yapı, kentin en çok fotoğraflanan adreslerinden.

Kordon ve Cumhuriyet Meydanı'nın yeri ayrı

Kordon, sahil boyunca uzanan yürüyüş hattıyla İzmirlilerin günlük rutininin parçası. Faytonların yerini bisikletler aldı ama denize karşı kahve içme geleneği hâlâ sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı ise 1932'de İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapıldı. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" anını ölümsüzleştiren anıt, kentin törenlerinin de merkezi.

İzmir'in en ünlü yerleri sadece merkezle sınırlı değil

Şehir merkezinin dışına çıkıldığında listenin asıl genişlediği görülüyor. Selçuk'taki Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi alanlarından biri. Meryem Ana Evi de aynı bölgede.

Bergama Antik Kenti, 8.500 yıllık geçmişiyle bir başka UNESCO mirası. Asklepion, Zeus Sunağı ve Bergama Tiyatrosu burada görülmeye değer. Çeşme ve Alaçatı tarafında ise taş evler, rüzgar sörfü, butik oteller ve Çeşme Kalesi öne çıkıyor. Seferihisar'ın "Cittaslow" yani sakin şehir unvanı, Urla'nın bağları ve Foça'nın taş evleri de listeye eklenmeli. Yani kent, her zevke uygun bir rota sunuyor.