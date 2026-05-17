Osman Günden / Son Mühür - Kısa süreli yurt dışı tatili yapmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Sakız Adası, Samos Adası ve Midilli Adası için Ege kıyılarından düzenli feribot seferleri gerçekleştiriliyor. Çeşme, Seferihisar ve Dikili gibi noktalardan hareket eden feribotlarla yolcular birkaç saat içerisinde Yunan adalarına ulaşabiliyor. Kapıda vize uygulamasının sürmesi de bölgeye olan ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Seferler belli oldu

Bu yaz sezonunda en fazla tercih edilen rotalar arasında Çeşme–Sakız, Seferihisar–Samos ve Dikili–Midilli seferleri öne çıkıyor. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye düzenlenen direkt seferler de dikkat çekiyor. Kuşadası çıkışlı Samos hattında ise özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanıyor. Yetkililer, hafta sonları ve bayram tatillerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşlara erken rezervasyon yaptırmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Fiyatlar ne kadar?

2026 yaz sezonunda Ege kıyılarından Yunan adalarına düzenlenen feribot seferlerinde güncel ücretler de belli oldu. Buna göre Çeşme–Sakız Adası hattında bilet fiyatı 50 euro olarak belirlenirken, Seferihisar–Samos Adası seferleri 60 eurodan satışa sunuldu. Dikili–Midilli Adası hattında ücret 45 euro olurken, İzmir Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye yapılan direkt seferlerin fiyatı 60 euro olarak açıklandı. Kuşadası–Samos hattında ise bilet ücretleri 60 euro seviyesinde bulunuyor.

Feribot bilet fiyatlarının; seferi düzenleyen firmaya, seyahat tarihine, aynı gün dönüş tercihine ve sezon yoğunluğuna bağlı olarak değişebildiği belirtiliyor. Ayrıca bazı hatlarda araçlı geçiş hizmetinin de yolculara sunulduğu ifade ediliyor.