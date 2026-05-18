Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye’nin dört bir yanından gelen 130 genç beyin, Çeşme’nin geleceğini sil baştan çizmek için kollarını sıvadı. Çeşme Belediyesi ve Çeşme Vizyon Ofisi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Tasarımcılar Çeşme’de" buluşması, ezber bozan bir ortak akıl hareketine dönüştü. "Buluş, keşfet, tasarla, uygula" mottosuyla yola çıkan üniversiteliler; sadece teoride kalmayıp iklim krizinden kıyı kullanımına, kültürel mirastan sosyal konuta kadar kentin kılcal damarlarına dokunacak çözümler üretiyor.

Genç mimar, şehir plancısı ve tasarımcı adaylarını buluşturan organizasyonun açılış sahnesi de alışılmışın dışındaydı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, akademisyenler ve bürokratlar gençlerle aynı masanın etrafında, hiyerarşiden uzak bir düzende bir araya geldi.

"Etkinlik yapmış olmak için burada değiliz"

Kürsü odaklı, tek taraflı konuşmaların yapıldığı klasiğe dönüşmüş belediye organizasyonlarını unutun. Çeşme Vizyon Ofisi'nin kapısından girdiğiniz an sizi makamsız, mevkisiz ve tamamen eşitlikçi bir çalışma atmosferi karşıladı.

Gençlerin kenti sadece dışarıdan izleyen birer figür olmasını reddettiklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, masadaki her fikre neden bu kadar çok değer verdiklerini şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Buraya gelip sadece etkinlik yapmış olmak için toplanmıyoruz. Amacımız, içinden çıkan iyi fikirleri doğrudan sokakta uygulamak. Geçen yıl bu masadan çıkan bazı hayaller, bugün ilçede hayat buldu. Öne çıkmaktan, farklı düşünmekten ve ezber bozmaktan korkmayın. Çeşme'nin geleceğine koyacağınız her bir noktaya, her bir virgüle ihtiyacımız var."

Hayalden şantiyeye

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri de Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut modeli olan "Hanem Çeşme" projesiydi. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve Vizyon Ofisi masalarında filizlenen bu proje, dayanışmanın mimariye bürünmüş hali olarak nitelendiriliyor.

Başkan Denizli, Çeşme’nin kanayan yarası haline gelen fahiş kira sorununa bu projeyle nefes aldıracaklarını belirtti. Sosyal konut anlayışını sadece dört duvardan ibaret görmediklerinin altını çizen Denizli; içinde geniş bahçelerin, yürüyüş yollarının ve güçlü bir topluluk bağının olduğu, insanca yaşanacak alanlar inşa ettiklerini müjdeledi.

10 farklı ekip sokaklara dağıldı

Üç gün sürecek maraton kapsamında Çeşme, adeta devasa bir açık hava laboratuvarına dönüştü. 130 katılımcı, kentin sorunlarına nokta atışı çözümler geliştirmek adına 10 farklı çalışma grubuna ayrılarak sahaya indi.

Germiyan ve Ildır’daki yangın bölgelerinde ekolojik geri dönüşüm için iz sürüyor.

Çeşme Kalesi'nden Antik Kent kalıntılarına kadar uzanan hatta tarihin izlerini modern çizgilerle buluşturuyor.

Bisiklet yolları ile Lavanta Parkı aksında kesintisiz kent rotaları tasarlıyor.

Reisdere’deki sosyal konut şantiyesinde bizzat uygulama pratikleri üzerinde çalışıyor.

Saha gözlemlerinin ardından Yaşar Aksoy Kitap Kafe'den Sakin Ev Alaçatı'ya kadar kentin farklı noktalarındaki atölyelerde sabahlayacak olan gençler, final projelerini Boyalık Otel'deki büyük sunumda jüriyle paylaşacak. Uygulanabilir bulunan her parlak fikir, hiç vakit kaybetmeden belediye birimleri tarafından hayata geçirilecek. Sahnede sadece teoriler değil, doğrudan Çeşme'nin yarınları oylanıyor.



