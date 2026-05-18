İzmir’in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan organizatör şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz kıyısında durduruldu!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına devam etti.

Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yolunda şüpheli bir aracı takip altına aldı. Deniz kenarında araç durdurulurken gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı!

Operasyonda göçmenleri taşıdığı belirlenen aracın sürücüsü M.B. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı!

Jandarmadaki işlemleri sonuçlandırılan şüpheli M.B., daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı mahkemeye çıkarılırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

