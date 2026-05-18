İzmir'in en pahalı ilçeleri sıralamasında Çeşme yine zirvedeki yerini bırakmadı. Onun ardından Urla, Narlıdere, Foça ve Güzelbahçe gibi yüksek gelir grubunun tercih ettiği bölgeler geliyor. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre İzmir genelinde metrekare başına ortalama konut fiyatı 49 bin 584 TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakam, kenti Muğla, İstanbul ve Antalya'nın hemen ardına yerleştiriyor.

İzmir'in en pahalı ilçeleri arasında Çeşme zirvede

Çeşme, yıllardır olduğu gibi 2025'te de listenin en üst sırasındaki konumunu korudu. İlçenin Altınyunus Mahallesi'nde metrekare fiyatı 197 bin 820 TL seviyesine kadar çıktı. Çakabey ve Ayasaranda gibi prestijli mahalleler de Çeşme'nin ortalamasını yukarı çeken bölgeler arasında öne çıkıyor.

Yazlık ev talebi, yabancı alıcı ilgisi ve sınırlı arsa stoğu üçlüsü, ilçedeki fiyatların İstanbul'un en pahalı semtleriyle yarışır hale gelmesine yol açtı.

İzmir'in en pahalı ilçeleri listesinde Urla ve Güzelbahçe yükselişte

Urla, son yıllarda en hızlı değer kazanan ilçelerden biri. Doğayla iç içe yaşam sunan yapısı, butik şarap üreticileri ve yüksek gelir grubunun tercihi olan villa projeleri, ilçeyi yatırımcı için cazip kılıyor. Urla İskele Mahallesi'nde metrekare fiyatı 128 bin TL bandını aştı.

Güzelbahçe ise İzmir merkezine yakınlığı ve sahil hattı sayesinde benzer bir yükseliş trendi yakaladı. İlçe, hem yerleşik hayat hem de ikinci konut için tercih edilen bir merkez haline geldi.

Narlıdere ve Foça da listenin üst sıralarında

Narlıdere'nin Altıevler Mahallesi, 186 bin 518 TL'lik metrekare fiyatıyla Çeşme'nin hemen ardından geliyor. Metro hattı, sahil bandı ve yeni nesil rezidans projeleri ilçenin değerini ciddi şekilde artırdı.

Foça tarafında ise İsmetpaşa Mahallesi öne çıkıyor. Metrekare fiyatı 127 bin 465 TL'ye ulaşan bu bölge, hem yerli hem yabancı yatırımcının radarında. Yani liste, sadece klasik lüks bölgelerle sınırlı değil; kuzey kıyısı da değer kazanmaya devam ediyor.

Fiyatları yukarı çeken faktörler neler?

İzmir'in en pahalı ilçelerinde fiyatların bu kadar yüksek seyretmesinin ardında birkaç dinamik var. Deniz manzarası, sınırlı arsa, deprem sonrası yenilenen stok ve yabancı alıcı ilgisi en başta gelen unsurlar.

Üstelik kentte ortalama konut fiyatının 4,7 milyon TL'ye yükseldiği düşünüldüğünde, bu ilçelerin Türkiye genelinde de prim yapan bölgeler arasında yer aldığı kolayca anlaşılıyor. Peki tablo önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Uzmanlar, kıyı hattındaki talebin azalmayacağı görüşünde.