Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında açılan ‘bilirkişi’ davası kapsamında hakim karşısına çıkarak yaptığı savunmada ‘kadın cumhurbaşkanı’ çıkışı siyaset gündemine oturdu.

İmamoğlu savunmasında cumhurbaşkanı tarifi yaparak devam eden İmamoğlu, "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından kulislerde ‘Dilek İmamoğlu CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayı mı olacak?’ söylemleri ses yükseltirken, bir kesimden de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin işaret edilebileceği söylenmeye başlamıştı.

Zeynel Emre’den yorum: Tutanağı ben okudum

Siyasette birçok kesimden farklı değerlendirmeler gelirken CHP Sözcüsü Zeynel Emre, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son Mühür’ün sorduğu “Bu ifade bir vizyon mu yoksa parti içinde kadın aday mesajı mı?” sorusunu yanıtlayan Emre, sözlerin yanlış yorumlandığını belirterek, “Tutanağı ben okudum. Aslında orada kastedilen şu: Kendisine aday olup olmayacağı sorulduğunda ve ‘kim aday olacak’ tartışmaları yürütülürken, ‘kadın da olabilir, erkek de olabilir’ ifadesi kullanılıyor. Bu, ayrımcılık olmasın diye söylenmiş bir cümle” dedi.

Söz konusu ifadelerin belirli bir adayı işaret etmediğini vurgulayan Emre, “Özel olarak bir kadın adaya işaret edilmiş, tespit edilmiş ya da böyle bir yönlendirme yapılmış değil. Öyle bir anlam çıkarılmamalı” ifadelerini kullandı.