Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, ''Ya istifa edecek ya da partiden ihraç edilecek'' iddiasını gündeme getirenler kısa zamanda yanıldıklarını anladı.

Ne Yalım istifa etti ne de CHP yönetimi Yalım'ı ihraç etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kalemlerin Özkan Yalım ve Özgür Özel arasındaki yakınlığa dikkat çekerek,

''Özgür Özel, Özkan Yalım'ı ihraç etmez, edemez'' iddiasını kanıtlayan bir kararla, MYK'dan Yalım hakkında üyeliğini askıya alma kararı çıktı.

Bu, CHP'ye zarar veriyor...



Benzer iddiaların gündeme geldiği Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında AK Parti'nin hemen adım attığına dikkat çeken gazeteci Levent Gültekin,

“Bu tip şeyler CHP’ye çok zarar veriyor. Bu olmasın diye uğraşıyoruz. Arkadaş hızlı karar verin, hızlı hareket edin. Yani Adapazarı Belediye Başkanı’nın hovardalığı ortaya çıktığında AK Parti pat diye disipline sevk edip ihraç ediyor. Abi sen niye yapmıyorsun bunu?'' diye sordu.



Senin ne çıkarın var?



''Uşak Belediyesi’nden senin ne çıkarın var?'' sorusunu gündeme getiren Gültekin,

''Arkadaşlık ilişkin, CHP’ye duyulan ihtiyaçtan daha mı önemli? Şu anda Türkiye’nin yüzde 60-70’i muhalefetin bir umut yaratıp bir çıkma çabasına bel bağlamış bekliyor. Onu da öldürüyorsun. Umudunu Uşak Belediye Başkanı’nın uçkuruna feda ediyorsun. Niye? Sebep ne? Cevabı yok'' vurgusuyla yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Askıya almak nedir?



‘Askıya aldık’ diyor ya… Askıya almak ne yani? Yani sizin bu adamın bu kadar net, berrak… Hani iftira desen derim ki ‘iftiranın bir dakikası arkadaş, hemen de harcamayayım belediyeyi.’ diyen Levent Gültekin,

''Senin kendi il yönetimin Ağustos 21’de gelmiş rapor sunmuş Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’e:

‘Bizim başkanımız böyle şeyler yapıyor, harem kurmuş, sevgililer edinmiş, yolsuzluklar yapıyorlar, partiyi parasal işlerle karıştırıyor’ diye.

Sen duymamışsın, ilgilenmemişsin, dönüp bakmamışsın bile. Sonra ortaya çıkmış. Tamam bari hızlı davran, ihraç et. Hayır onu da yapmıyorsun. Eee, ondan sonra çıkıyorsun kamuoyuna ‘Ben utandım’ diyorsun. Abi utanmak değil senin işin. İş yapma, utanma sen… İş yap! İş yap, çöz. CHP’ye bu kadar zarar verecek bu tip eylemlere kes at.” mesajı verdi.

