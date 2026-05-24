Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in TBMM’ye gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlatarak soruşturma sürecini devreye aldı.

TBMM'ye yürüyüşte olaylar çıktı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından, Özgür Özel ve beraberindeki partililer CHP Genel Merkezi’nden ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru yürüyüş başlattı. Sağanak yağış altında gerçekleşen yürüyüşte polis barikatları nedeniyle zaman zaman tansiyon yükselirken, kalabalık ile güvenlik güçleri arasında çeşitli arbedeler yaşandı. TBMM önünde konuşan Özel ise karara sert tepki göstererek mücadeleyi hem Meclis’te hem de meydanlarda sürdüreceklerini ifade etti.

Savcılık harekete geçti

Yaşanan olayların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüyüş sırasında meydana gelen arbedelere ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturmanın, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.