Son Mühür / Vehbi Koç'un kurmuş olduğu Koç Topluluğu'nun 100. yılı sebebiyle Ankara'da yer alan ATO Congresium'da bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Rahmi Koç ve ailesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, katılım yoğundu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kapıda karşıladı.

Siyaset ve iş dünyasından yoğun katılım!

Koç Holding'in 10. yıl kutlamasına katılım yoğundu. Katılık gösteren isimler arasında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan dikkat çekti.

Ayrıca; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri, tören gerçekleştirilinceye kadar katılımcılarla sohbet ettiler.

Son Mühür ekibi de oradaydı!

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Yüzer ve İrem Yüzer, Kandemir Medya ve Son Mühür'ü temsilen Koç Holding'in 100. yıl kutlamasında yerlerini aldılar. Koç ailesi, Kandemir Medya ailesine teşekkürlerini, saygı ve sevgilerini ilettiler.