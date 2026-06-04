Son Mühür- Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeniden CHP üyesi olma imkanına kavuştu.

Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir toplantıyla çalışmalarına başlayan Yüksek Disiplin Kurulu, 2023 sonrası ihraç kararlarını iptal etti.



2 Mayıs'ta ihraç edilmişti...



Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK, Özkan'ı kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk etmişti. 2 Mayıs'ta olağanüstü toplanan Yüksek Disiplin Kurulu oy birliğiyle Yalım'ın partiden ihraç edilmesine karar vermişti.

Uşak Belediye Başkanı olduğu süreçte rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Özkan Yalım'ın gözaltı görüntüleri siyasetin gündemine damga vurmuştu.

Skandalın patladığı ilk günlerde Özkan Yalım'ın partiden ihracı için düğmeye basmadığı için eleştirilerin hedefi olan Özgür Özel kamuoyundan gelen baskının ardından ihraç için harekete geçmişti.



Partiden ihraç edilme kararının ardından itiraflar zincirine başlayan Özkan Yalım, Özgür Özel'e mavi valiz içinde 1 milyon lira verdiğini öne sürmüş, Özel'in kullanması için VIP makam aracını Uşak Belediyesi şirketi aracılığıyla modifiye ettirdiğini duyurmuştu.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan değişim kendini ilk olarak Genel Merkez önüne çekilen iki araçla gösterdi.



Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'ın haram parasıyla alındığı için satılacağı belirtilen araçların, Kılıçdaroğlu döneminde alındığı ortaya çıkmıştı.



YDK ilk toplantısını yaptı...



Yeni dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı ilk toplantısını yapan Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev dağılımı netleşti: Buna göre,

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı: Mahir Polat

Başkan Yardımcısı: Ahmet Ersen Özsoy

Kurul Sekreteri: Sezgin Kaya oldu.



Özel dönemi ihraçlar iptal...



Mahir Polat başkanlığındaki YDK'nın ilk aldığı kararlardan birinin 2023 sonrası alınan ihraç kararlarının iptali olduğu ortaya çıktı.

İhraç kararının ardından tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden CHP üyesi olma hakkını kazandı.

