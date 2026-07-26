Son Mühür- Özgür Özel liderliğinde CHP'li 91 vekilin Yeni Parti için yola çıktığkı süreçte CHP Genel Merkezi'nin karşı hamlesi İstanbul'da görkemli bir üye katılım töreni olması bekleniyordu.

Gürsel Tekin öncülüğünde gerçekleştirilen rozet takma törenine beklentilerin aksine Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları değil, BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in etkinliğe cast ajansından 950 TL'ye figüran taşıdılar haberi damga vurdu.



Çelik'in kendisinin de sözü edilen figüranlar içinde olduğunu ifade eden haberi beklendiği gibi siyasetin ana gündem maddelerinden biri oldu.

Önce Gürsel Tekin ardından parti sözcüsü Müslim Satı habere konu olan figüran iddialarını yalanlayarak, BirGün Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yol haritasını çizdi...



Haberinin ve muhabirinin arkasında durarak geri adım atmayacağını gösteren BirGün gazetesine destek, bilgisayar eğitimi konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Prof. Tuna Tuğcu oldu.



Boğaziçi Üniversitesi'nden ayrılmak zorunda kaldığı süreçle gündeme gelen Prof. Tuğcu BirGün Gazetesi'ne seslenerek,

''Savunma için savcılıktan/mahkemeden SMS'i gönderen cast ajansının o günkü "SMS trafik kayıtlarını" isteyin. Böylelikle o toplu mesajı kimlere gönderdiklerini öğreneceksiniz. O numaralar için HTS talep edin. SMS'i alan yüzlerce kişinin Trump Tower önünde bir araya gelip araçlarla toplu şekilde törene görüldüğünü ispatlarsınız. (Bu yöntemle size ilk bilgiyi veren işçinin kimliği afişe olmaz.)

HTS, bir kişinin konumunu kesin olarak vermez ama yüzlerce kişinin toplu hareketi istatistiksel olarak doğrulama sağlar'' hatırlatmasında bulundu.