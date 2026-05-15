SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar'da kentsel dönüşüm bilmecesi sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu’nun son meclis toplantısında, 'Sampaş Holding üzerinden 29 milyonluk fatura kesiliyor' diyerek eleştirdiği projeyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bakanlığa başvuru yapılan ancak, onayının çıkmadığı öğrenilen projenin lansmanı bugün CHP lideri Özgür Özel’e yaptırılacak.

Belediye Afişleri Astı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Osman Aksüner Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin lansmanını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapacağını ilan etti. Ancak, Ankara kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan henüz onayı çıkmadı. Yasal süreci tamamlanmamış bir projenin 'başarı' gibi sunulması şaşkınlık yarattı.

Sampaş Holding ve 29 Milyonluk Fatura Tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, projenin arka planındaki mali trafiği meclis kürsüsünden belgeleriyle ortaya koyarak eleştirilerde bulunmuştu. Eroğlu’nun iddialarına göre, belediye iştirakleri üzerinden Sampaş Holding’e yaklaşık 29 milyon 700 bin TL tutarında faturalar kesildi. Eroğlu, kentsel dönüşüm müdürlüğünün bu şirketle olan ilişkisini "Sazan Sarmalı"na benzeterek tepki gösterdi.

Eski Yönetici Yeni Müdürü:'Umut Akbal

Karabağlar Yapı Denetim Müdürü ve kentsel dönüşümün kilit ismi Umut Akbal. sadece Karabağlar'ın projesine talip olan SAMPAŞ'ta 10 yöneticilik yaptığı ortaya çıkmıştı. Ak Partili Eroğlu, kentsel dönüşüm müdürünün geçmişte Sampaş Holding’de 10 yıl çalışmış olmasına rağmen mecliste "Tanımıyorum" demesini sert bir dille eleştirmişti. Eroğlu, "Kentsel dönüşüm müdürü 10 yıl çalıştığı şirketi tanımaz mı? Burada Karabağlar halkının parası birilerine aktarılıyor" dedi.

"Babanızın Mirası Değil, Karabağlar Halkının Malı"

Fırat Eroğlu, belediye yönetiminin henüz onayı alınmamış projeleri kapı kapı gezerek pazarlamaya çalıştığını savundu. Eroğlu son meclis toplantısında, belediye yönetimine, 'Bakanlık onayı olmayan bir projeyi Genel Başkan’a açtırarak halkı mı yanıltıyorsunuz? İhale ve teklif olmadan, aracı şirketler üzerinden neden araç alımı ve iş yapıyorsunuz Karabağlar’ın geleceğini neden kapalı kapılar ardında holdinglere teslim ediyorsunuz? sorularını yöneltmişti.

Özgür Özel Bilgilendirildi mi?

Gözler şimdi yapılacak açılışa çevrildi. Siyasi kulislerde, Genel Başkan Özgür Özel’in kurdelesini keseceği projenin hukuki durumu ve Sampaş Holding iddiaları hakkında kendisine doğru bilgi verilip verilmediği tartışılıyor.