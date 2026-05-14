Türkiye genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve ekonomi yönetimini en çok eleştiren isimlerin başında gelen AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İzmirli bir esnafın videosunu paylaşan Sayan, "Bu kardeşlerimiz Londra’nın değil, İzmir’in esnafıdır; bu milletin öz evlatlarıdır. Esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin feryadını duymayan ekonomi yönetimi millete umut olamaz. Sahada ciddi bir huzursuzluk var ve vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Bu milletin son umudu Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ekonomiyi yönetenler, rakamlara değil milletin sesine kulak vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

İzmirli esnaf ne diyor?

Videoda konuşan İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir esnaf, "Sayın Cumhurbaşkanım. Size İzmir'den sesleniyoruz. Burası İzmir'in Bozyaka Mahallesi. Bu görmüş olduğunuz biz kardeşlerin de senin için ömrünü vermiş, senin davan uğrunda çalışmış kardeşleriniz. Buradan hakkı söylüyoruz sana. Çünkü çevrendekiler sana hakkı söylemiyorlar, gizliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım... Milletimiz perişan bir vaziyete. Orta kesim diye bir şey kalmadı. Artık bir zengin var ve sürekli zenginleşen ve çoğunlukta milletimizin çoğu fakir bir pozisyona düştü. Hele bu üçlü marketler var ya üçlü marketler, üç harfli marketler... Bunlara artık bir kayyum atayın.

Bunların üçü bir araya gelmiş, hepsi aynı ürünlere aynı zammı yapıyorlar ve asgari ücretliye, emekliye zam yapıldı. Zam yapılmadan 10 gün önce bunların hepsi toplandı, ürünlerin hepsine her kaleme zam yaptılar. Zamdan sonra 4-5 ay geçti, en az 5 sefer daha ürünlere zam yaptılar. Her birinin on beşer bin şubesi var. Mehmet Şimşek'i de bu halkın kaldıracak takati kalmadı. Önümüzdeki sene, önümüzdeki sene millet perişan oldu. Memlekette başka insan mı yok? Çünkü milletimizin çoğunluğu şu an fakir, gariban, elektrik, su, doğal gaz ödemekte zorlanıyor. Kira ödeyemiyor. Emekli, asgari ücretli yirmi milyon alıyor. Kiralar yirmi milyonun üstünde. Doğal gaza, elektriğe de çok zam geldi." ifadelerini kullandı.

