Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir mesaisine devam ediyor. Sabah saatlerinde Bayraklı’da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nin açılışına katılan Özel’in ikinci durağı saat 12:00’de Bornova oldu. Özel, Sarnıç Mahallesi’nde Mescid-i Aksa Camii’nin açılışına yaptı. Daha sonra Doğanlar Mahallesi’nde Türkiye’nin en büyük kent bostanlarından biri olarak gösterilen Doğanlar Kent Bostanı’nı hizmete açtı. Bornova’daki açılışlara Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliği yaptı.

Programa Özel’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzBB Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları ve vatandaş katıldı.

"CHP 47 yıl sonra yeniden birinci parti oldu"

Kurultay'da yanında oturan iki kişinin Cemil Tugay ve Ömer Eşki olduğuna değinen CHP Lideri Özgür Özel, “Son yerel seçimlerde tarihi yazdık. Hiçbirimiz başımızı karşı tarafa değil, yere bakarak yürüyorduk. Yaklaşan yerel seçimlerin bir felaket getirdiğini ve yönettikleri yerlerde suç işleyen, talan eden, kentin gerçek yerleşimcileri yerine ranta teslim eden anlayışın endişesi içindeydik. Partide özeleştiriye ihtiyaç var dedik ve değişime geçtik. O değişimde yanımda oturan iki kişi vardı. Az önce de olduğu gibi Bunlardan bir tanesi Ömer Eşki bir diğeri de Cemil Tugay’dı. O yürüyüşte yola çıktık. İmkansız görüşen değişimiz, sokağın sesini salona ulaştıran sizler bir değişimiz istediğiniz ve o değişimle birlikte yerel seçimlere gittik. CHP söz verdiğimiz gibi 47 yıl sonra yeniden birinci parti oldu. AK Parti kurulduğu günden bugüne ilk yenilgisini aldı. Bu inanç ve yaklaşımla birlikte en büyük zaferlerin birini de İzmir’de elde ettik. Bu gidişle siz İzmir’i de kaybedeceksiniz, kalenizi de kaybedeceksiniz diyenlere, İzmirlinin bizden vazgeçmeyeceklerini, kale olsa olsa milletin ve Atatürkçülerin kalesi olduğunu herkese gösterdik” dedi.

“Bornova bizden vazgeçmiyor”

Son 5 senedir Bornova’nın CHP’den vazgeçmediğini söyleyen Özel, “Siyasette bazen anlamlı günlerde söz verilir. Söz siyasetçi tarafından verilir ama sözü tutmak CHP’nindir. Sarnıç Köyü’nde eş zamanlı yaşanan sorunlarda dolayı caminin yıkılacak durumunda olduğunu gördük ve söz verdik. O günlerde de Sarnıç’a Filistin ile dayanışmamızı gösteren, Müslümanlar ve kutsal dinler için gösterge olarak cami yapalım dedik. Verilen söz tutuldu. Cuma namazımızı kıldık, hizmete sunduk. CHP’li belediyeler ihtiyaç ne ise gören ve ona göre hizmet verendir. Son 5 dönememdir Bornova bizden vazgeçmiyor. Biz de göz bebeğimizi, kardeşimizi Bornova’ya emanet ettik. O gün bugündür Ömer kardeşimiz Bornova’ya hizmet ediyor” diye konuştu.

"Her kötülükten medet umuyorlar"

İktidara sert sözlerle yüklenen Özel, “İzmir’e seçim zamanı gelen, oy isteyen, oy isterken kente, yaşam standartlarına saygılıyız diyen oy vermeyince İzmir’e kinlene, hırslananlar var. Onlar bunu yapmaktan vazgeçene kadar yaptıkları kötülüğü anlatmaktan da vazgeçmemeliyiz. AK Parti’nin Gençlik kollarından gelen İzmirli yöneticisi belediyelerin ne yaptıysa çelme takma peşinde. Yerel seçimde ilçeleri 30’da, 29 kazanmışız. Aliağa’yı da kıl payı kaybetmişiz. Aliağa’da şirketler üzerinde siyasete müdahale ediliyor. Oradaki adayımızı da CHP İl Başkanı yapmışız. Elinizdeki bayrağı bırakırsan ben cezayı keserim diyor. İzmir’i biz alacağız, kaleyi alacağız diyorlar. İşleri güçleri yakmak, yıkmak. Sevgiye dair değil kötülüğe karşı işleri. Bunlar yerel seçimde gelirler Alsancak iskelesini TÜGVA’ya, Asansör’ü okçuluk vakfına verirler dediler. Ama yerel seçimde geldik çalışıyoruz, koruyoruz. Onlar her kötülükten medet umuyorlar. Baraj yapmamışlar, kuraklık var. Millet yağmur duasına çıkar, bunlar yağmasın duasına çıkıyor. Yalanla, dolanla uğraşanlar şimdi çelme takıyorlar” diye konuştu.

“Çirkin ve saygısız üslubu var, Erdoğan haddini bildir”

AK Partili Eyyüp Kadir İnan’a sert çıkan Özel, “Erdoğan’a sesleniyorum. Çirkin ve saygısız üslubu olan Genel Sekreterin var. Ya sen haddini bildir ya da İzmir ona haddini bildirecek. Çirkin üslubuyla belediye başkanlarımızla polemik yapmaya çalışmasın, gölge etmesin başka bir şey istemiyoruz. Cumhurbaşkanından aldığı güçle İzmir'e çelme takmaya çalışıyor. Bizi durduramazsınız. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. 951 milyar TL geçen sene vergi toplamışlar. İzmir’e ne kadar yatırım yaptılar. 32 milyon. 30 alıp, 1 veriyor. İzmir’i sömüren, üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Yok yapmıyoruz derlerse laf kalabalığı yapmayın deyin” dedi.