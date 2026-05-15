Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aykan Çelik, toplumda sıkça rastlanan ancak hafife alınan yüksek tansiyon tehlikesine karşı önemli uyarılarda bulundu.

Hipertansiyonun hiçbir belirti vermeden büyüyebileceğine vurgu yapan Çelik, bu durumun hayati riskler taşıdığının altını çizdi.

"Sessizlik, onun zararsız olduğu anlamına gelmez"

Birçok hastalığın ağrı veya nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu belirten Dr. Aykan Çelik, yüksek tansiyonun ise gizlice ilerlediğini ifade etti.

Bu sessizliğin yanıltıcı olduğunu söyleyen Çelik, "Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon, sessiz tehlikelerin en başında gelir.

Yıllarca hiçbir belirti vermeden vücudumuzda dolaşabilir. Ancak bu sessizlik, onun zararsız olduğu anlamına gelmez" dedi.

"Tehlikeli bir yanılgıdır"

Toplumda tansiyon yükseldiğinde bunun mutlaka hissedileceğine dair hatalı bir düşünce olduğunu söyleyen Çelik, "Toplumda sık duyduğumuz bir cümle vardır; 'Ben tansiyonum çıkınca anlarım.' Ne yazık ki bu çok tehlikeli bir yanılgıdır.

Bir başka yanlış düşünce de şudur: 'Benim tansiyonum hep 15-16, vücudum alışmış.' Vücut yüksek tansiyona alışmaz; sadece alarm vermeyi bırakır." ifadelerini kullandı.

Gençler de risk altında

Hipertansiyonun artık yalnızca yaşlılarda görülmediğini, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle gençlerin de risk altında olduğunu söyleyen Çelik; ideal değerin 12/8 (120/80 mmHg) civarı olduğunu hatırlattı.

Dr. Çelik, tanı koymak için tek bir ölçümün yeterli olmadığını, uygun konumda ve dinlenmiş halde yapılan düzenli takiplerin temel olduğunu belirtti.

Korunmak için üç temel adım

Hastalığın denetim altına alınabileceğini söyleyen Çelik, sağlıklı bir yaşam için, "Yalnızca sofradaki tuzu kaldırmak yetmez; ekmek, peynir ve hazır gıdalardaki gizli tuz oranlarına dikkat edilmeli.

Günde 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşler damar sağlığı için en doğal ilaçtır. Tansiyon ilaçları düzenli kullanıldığında kalbi, beyni, böbrekleri ve damarları koruyan bir kalkan görevi görür." tavsiyelerinde bulundu.

Son olarak Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında herkese seslenen Dr. Aykan Çelik, "Tansiyonunuzu ölçtürün.

Çünkü bilmediğiniz bir yükseklik, en büyük riskiniz olabilir" diyerek erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizdi.