Son Mühür - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de yer aldığı dosyada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Kolluk kuvvetleri, soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek yeni bir gözaltı dalgası başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da yer aldığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği kaydedildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin alınması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki yerleşkesine sevk edildi.

Bazı isimlerin testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı tanınmış isimlerden alınan numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından analiz edilmiş, hazırlanan değerlendirme raporları dosyaya dahil edilmişti. Soruşturma sürecinde elde edilen bulgular doğrultusunda, bazı kişilere ait uyuşturucu testlerinin pozitif sonuç verdiği öne sürülmüştü.

Dosyada yer alan isimler

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal ve Semiha Bezek'e ait testlerin pozitif sonuç verdiği öne sürüldü. Ayrıca Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun da soruşturma dosyasına eklendiği ve ilgili birimlere ulaştırıldığı belirtildi.

Mayıs ayındaki operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 Mayıs'ta çok sayıda tanınmış isme yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı ve Aslıhan Turanlı'nın da bulunduğu bazı isimler gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda numune vermişti. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Enis Arıkan'ın gözaltına alınmasının ardından soruşturmada yeni bir sürece girildiği yorumları yapılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya kapsamındaki araştırma ve değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.