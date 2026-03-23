Türkiye müzik ve magazin camiasının tanınmış isimlerinden biri olan ünlü yapımcı Erol Köse’den acı haber geldi. Sarıyer’deki ikametinde meydana gelen feci olay neticesinde yaşamını yitiren Köse’nin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

Sarıyer’deki lüks rezidansta korkunç olay

Olay, öğle saatlerinde İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan ve yapımcının ikamet ettiği yüksek katlı bir binada vuku buldu. Erol Köse’nin, 16'ncı katta yer alan dairesinin penceresinden veya balkonundan bilinmeyen bir sebeple zemine düştüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ve bina sakinlerinin durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye çok kısa sürede profesyonel yardım ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı

İhbarın hemen ardından trajedinin yaşandığı adrese ulaşan acil sağlık personeli, yaptıkları ilk kontrollerde Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kısa süre içinde bölgeyi güvenlik kordonuna alan polis ekipleri, olay mahallinde delil toplama çalışmalarına başladı. Olay yeri inceleme uzmanları, yapımcının düştüğü 16'ncı kattaki dairede ve düşme noktasında teknik tetkiklerini sürdürürken, olayın bir kaza mı yoksa farklı bir durum mu olduğu hususunda geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

Türk medya dünyasının renkli ismiydi

Tıp doktorluğundan prodüktörlüğe, komedi dansçılığından magazin yorumculuğuna kadar pek çok farklı kimliği 61 yıllık ömrüne sığdıran Erol Köse, İstanbul’da yaşanan trajik bir olayla hayata gözlerini yumdu. Türk pop müziğinin altın çağına damga vuran ve sektörün en tartışmalı isimlerinden biri olarak kabul edilen Köse, arkasında başarılar, polemikler ve sayısız hit şarkıdan oluşan dev bir miras bıraktı.

Pek çok ismi sahneye kazandırdı

21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Erol Köse’nin kariyer yolculuğu, aslında tıp fakültesi sıralarında başladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Köse, "müzik doktoru" lakabını aldı.1990’lı yılların gelişiyle birlikte rotasını prodüktörlüğe kıran Erol Köse, "Erol Köse Production" çatısı altında Türk pop müziğinin yönünü tayin eden hamlelere imza attı. Ayna grubundan Nez’e, Atilla Taş’tan Nihat Doğan’a kadar pek çok ismi sektöre kazandıran Köse; Tarkan, Sertab Erener ve Gülşen gibi dev isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle müzik piyasasının en güçlü figürlerinden biri haline geldi.

Kariyerinin son dönemlerinde rotasını medya ve magazin yorumculuğuna çeviren ünlü yapımcı, sivri dili ve ezber bozan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.