İran’ın Arad ve Dimona’ya yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, İsrail’de güvenlik seviyesinin yükseltilmesine neden oldu.

Özellikle stratejik öneme sahip bölgelerin hedef alınması sonrası, sivil havacılıkta da tedbirler artırıldı. Yetkililer, olası yeni saldırı riskine karşı hava trafiğinin kontrollü şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Uçuş sayısı yarıya düşürüldü

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Güvenlik birimlerinin önerisi doğrultusunda Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuş kapasitesinin düşürüldüğünü açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre:

Saatte gerçekleşen uçuş sayısı iki uçaktan bire indirildi,

Hem iniş hem kalkışlarda sınırlama uygulanmaya başlandı,

Yolcu kapasitesine de kısıtlama

Alınan önlemler yalnızca uçuş sayısıyla sınırlı kalmadı. Yolcu kapasitesinde de ciddi bir düşüşe gidildi.

Buna göre:

Uçak başına izin verilen yolcu sayısı 120’den 50’ye düşürüldü. Bu uygulamanın, olası risk durumlarında tahliye ve güvenlik süreçlerini daha kontrollü yönetmek amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Kısıtlamalar 17.00 itibarıyla yürürlükte

Bakan Regev, söz konusu uygulamanın yerel saatle 17.00 itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Kısıtlamaların ne kadar süreyle devam edeceğine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.