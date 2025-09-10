Son Mühür - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davası, 24 Aralık tarihine ertelendi.

Ümit Özdağ, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benle ilgili hakaret davası önce resen açıldı. Bugünkü noktaya geldik. Savcı verdiği mütalaada cezalandırılmamı istiyor. Hakaret iddiasında ısrar ediyor. Avukatlarım ve ben de yazılı savunma süre istedik. Emsal kararları tek tek ortaya koyacağız"

''Bu demokrasi değil"

Özdağ, "Bu hukuk süreci değil, düşman ceza hukukuyla siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalıştığı bir süreç. Kendisi her şeyi söylemekte özgür ve serbest, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak sayılıyor. Bu demokrasi değil" şeklinde sözlerine devam etti.