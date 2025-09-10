Son Mühür- 6 Eylül’de İstanbul’da konser veren Manifest grubu, sahnedeki performansları nedeniyle hedef gösterilmiş ve grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ile “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan hareketlerin “edep ve törelere saldırı niteliği taşıdığı” açıklamasını yapmıştı.

Bu kapsamda, 9 Eylül’de Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade veren grup üyeleri, adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, sanatçılara yurt dışına çıkış yasağı getirirken, belirli aralıklarla imza atma şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Görüntülere erişim engeli kararı

Öte yandan, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre, Küçükçiftlik Park’taki Manifest konserine ait görüntülerin yer aldığı X gönderileri için erişim engeli kararı alındı.

Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10053 sayılı kararıyla erişimin engellendiği iddia edildi

İddialara göre erişim engelinin gerekçesi, “milli güvenlik” ile “kamu düzeninin korunması” olarak açıklandı.