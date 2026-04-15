Kahramanmaraş'da bir okulda silah sesleri yükseldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan yükselen silah sesleri, çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşattı.

İlk belirlemelere göre, okul binasından gelen art arda silah sesleri üzerine bölge sakinleri hemen telefona sarıldı. Gelen ihbarlar üzerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine ulaştı.

Ölü ve yaralı haberleri geliyor

Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, içeriden gelen bilgiler maalesef durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Çatışma ya da saldırı sonrası olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu haberi hızla yayıldı. Ambulanslar yaralıları hastaneye ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Görgü tanıkları, okul bahçesinde ve çevresinde büyük bir panik yaşandığını aktarırken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Ekipler bölgeyi ablukaya aldı

Şu an okul binası ve çevresi tamamen polis ablukası altında bulunuyor. Saldırgan ya da saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyonu sürerken, olayın çıkış sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Şanlıurfa'da 16 kişi yaralanmıştı

Şanlıurfa'da önceki gün bir saldırganın daha önce öğrenim gördüğü okula silahlı saldırısı sonucu 16 kişi yaralanmıştı. Öğretmenler ise yaşanan şiddet olayına tepki göstermek için 81 ilde iş bırakmış ve sokaklarda protestoya başlamıştı.