Son Mühür - ABD ile İran arasında İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakereler başladı. Gün boyu sürmesi ve pazar gününe uzaması beklenen zirvede, nükleer programdan Hürmüz Boğazı’na ve Lübnan’daki gelişmelere kadar birçok kritik başlığın ele alınacağı belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşüldü

Beyaz Saray, ABD heyetine başkanlık eden JD Vance’in Şahbaz Şerif ile görüştüğünü açıkladı. Tarafların taleplerini birbirlerine dolaylı olarak ilettiği belirtilirken, bu başlıklarda uzlaşma sağlanması halinde ana görüşmelerin Türkiye saatiyle 15.00’te başlaması bekleniyor.

Pakistanlı diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şunları söyledi:

"Müzakerelerin doğrudan yapılması için yoğun çabalar sürüyor. Eğer doğrudan bir görüşme gerçekleşmezse, müzakereler dolaylı olarak yapılacak ve yalnızca 1 gün sürecek"