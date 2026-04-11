Turistik bir gezi amacıyla eşi ve kızıyla birlikte Atina'ya giden usta sanatçı Işın Karaca, ülkeye giriş yapmak isterken pasaport polisine takıldı. Ailesinin geçişine izin verilirken kendisi havalimanında alıkonulan Karaca, saatlerce süren bekleyişin ardından sınır dışı (deport) edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı mağduriyeti anlatan ünlü şarkıcı, kendisine adeta bir "düşman" gibi muamele edildiğini belirterek isyan etti. Karaca'nın elindeki resmi belgelerle paylaştığı sınır dışı edilme gerekçesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

IŞIN KARACA NEDEN DEPORT EDİLDİ?

Karaca'nın açıklamalarına göre, Atina Havalimanı'nda patlak veren bu krizin arkasında yıllar önce Gümülcine'de verdiği bir konser yatıyor. Sahnedeki performansı sırasında büyük bir coşkuyla İzmir Marşı'nı seslendiren ve kalabalığa "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye seslenen sanatçı, bu ifadeleri nedeniyle Yunan makamları tarafından fişlenerek kara listeye alındı. Bu skandal gerekçeyle havalimanında durdurulan Karaca, eşi ve kızının aksine ülkeye alınmayarak Türkiye'ye geri gönderildi.

IŞIN KARACA İZMİR MARŞI OLAYI İÇİN NE DEDİ?

Yaşananları doğrudan doğruya "milli bir mesele" olarak nitelendiren ünlü isim, havalimanında temel insani ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını ve saatlerce rehin gibi bekletildiğini dile getirdi. Karşılaştığı bu muameleyi "Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalık" sözleriyle özetleyen Karaca, sanat faaliyetleri ve sahnede söylediği marş üzerinden böyle bir kısıtlamaya maruz kalmasının hiçbir demokratik yaklaşımla bağdaşmadığını savundu. Yunanistan'ın sergilediği bu antidemokratik tutumu takipçileriyle paylaştığı videoda sert bir dille eleştiren sanatçı, süreci yargıya ve yetkili mercilere taşıyacağının da sinyallerini verdi.