Son Mühür- 25 Ekim 2024’te meydana gelen olayın yankıları hala sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre komşularının kızı olan Betül Ç.’yi sokakta takip etmeye başlamıştı. Olayı fark edince kaçmaya çalışan genç kız, arkasından yetişen saldırgan tarafından boynundan, yüzünden, kalçasından ve elinden bıçaklanmıştı.

O zanlı bugün tahliye edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet karar verildi. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti.

Ne olmuştu?

Saldırgan, ağır yaralanan genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kaçmıştı. İhbarın ardından hastaneye kaldırılan Betül Ç. tedavisinin sonrasında taburcu edilirken, zanlı olaydan bir gün sonra saklandığı babasının evinde suç aleti ve gasbettiği telefonla beraber yakalanarak tutuklanmıştı.

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada mahkeme heyeti; sanığa "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 18 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Ancak dosyayı değerlendiren bölge adliye mahkemesi (istinaf), kararda bazı hukuki maddelerin gerekçesiz bırakılması ve eksik inceleme yapılması sebebiyle hükmü bozarak dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanığın yaşını, cezaevinde yattığı süreyi ve sabit ikametgah sahibi oluşunu gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti. Yurt dışına çıkış yasağı konulan sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.