Son Mühür- İzmir Kemalpaşa'da Zen İnşaat mağdurlarının uzun zamandır yüzü gülmüyor.

Zen İnşaat'ın, ''Hayat, yaşadığımız anları mutlu kılabildiğimiz sürece güzeldir. Bizim için mutluluk; bir gülümsemede, sevdiklerimizle paylaştığımız özel anlarda ve her gün yeniden “iyi ki” dedirten bir yuvada saklıdır. Zen Yapı olarak, bu duyguyu herkesin yaşayabilmesi için estetik, konfor, güven ve kaliteyi bir arada sunuyoruz'' sözlerine kanarak ev hayaliyle para veren yüzlerce insan uzun zamandır, nitelikli bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğuna inanıyor.



Konkordato talebi reddedilmişti...



İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Mustafa Zengizor’un konkordato ve kesin mühlet talebini reddetmiş ve Kasım ayında verilen geçici mühletle tüm tedbirleri kaldırmıştı.

Mahkemenin 4 Şubat'ta verdiği kararla koruma kalkanı kalkan ve iflas süreciyle karşı karşıya kalan şirket, son dönemde "hayali satış" ve "çifte tapu" iddialarıyla İzmir kamuoyunun gündemine gelmekten kurtulamıyor.



Zen Dutluk, Zen Terrace ve Zen Eva projelerinde yaşanan tıkanmadan mağdur olan yüzlerce kişi en son şirket adına gönderilen imzasız ihtarnameler nedeniyle yaşadıkları tedirginliği dile getirmişti.



İmzasız ihtarname muamması...



Mağdurlara gönderilen ihtarnamelerde, şirketin daire satışından vazgeçtiği ve alınan ücretin yasal faiziyle iade edileceği öne sürmesi, şirketin bu adımla sözleşmeleri tek taraflı feshederek, açılmış ve açılacak davalardaki hukuki sorumluluğunu azaltmayı mı hedefliyor sorusunu birlikte getirmişti.



Bunlar oyalama taktikleri...



Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan Zen Yapı mağdurları,

"Satın aldığımı sandığım daireyi başkasına satmışlar, şimdi de imzasız mektuplarla bizi oyalamaya çalışıyorlar. Oyalama taktikleri ile bizleri oyalıyor.

Biz artık vaat değil, adalet istiyoruz. Mustafa Zengizor’un bu hamleleri, mağdurlara yaşattıklarını örtbas etmeye yönelik beyhude çabalardır" mesajıyla gelinen noktadan yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirmişti.



Bu kez tepkiler bir adım ileri taşındı...



Yıllardır biriktirdiğimiz emeğimiz hiç edildi. Ama ne hikmetse yüzlerce kişiyi mağdur eden ortalıkta geziyor.'' vurgusunda bulunan mağdurlar,

''Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. İntiharın eşiğine geldik'' mesajıyla yaşadıkları çaresizliğe dikkat çekiyor.

