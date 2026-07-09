Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Ipswich Town, forvet hattını Fransa'dan güçlendirdi. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki golcü oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalayarak kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı. Anlaşmanın mali yankıları İzmir'e ulaştı. Emersonn'un önceki kulübü Göztepe, eski sözleşmedeki özel bir madde sayesinde bu satıştan büyük bir pay alıyor.

IPSWICH TOWN EMERSONN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?

Kulüp yönetimi transferin mali detaylarını açıklamadı. İngiliz Sky Sports kanalı, Ipswich Town'ın Toulouse'a 28 milyon avro net bonservis ve 3 milyon avro bonus ödeyeceğini yazdı. Bu bedel, İngiliz ekibinin tarihindeki en büyük transfer harcaması oldu.

GÖZTEPE EMERSONN TRANSFERİNDEN NE KADAR KAZANACAK?

Brezilyalı oyuncu geçmişte Türkiye'de Göztepe forması giydi. İzmir temsilcisi, oyuncuyu Toulouse'a satarken sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay alma maddesi koydurdu. İngiltere'ye yapılan yeni transferle birlikte bu madde devreye girdi. Göztepe, anlaşma gereği 5 milyon 600 bin avroluk geliri doğrudan kasasına koyacak.

EMERSONN GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Hull City'nin de yakından ilgilendiği genç forvet, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Toulouse formasıyla 31 maça çıktı. Oyuncu bu müsabakalarda 7 gol atıp 3 asist yaptı. Emersonn, Türkiye kariyerinde ise Göztepe formasıyla 20 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.