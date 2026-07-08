Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Çınar Mahallesi'nde geniş bir bölgeyi kapsayan imar uygulamasına yönelik önemli bir süreç başladı. Çınar Mahallesi sınırları içerisindeki 30 adet parseli ilgilendiren 1/1000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetveli askıya çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 14 Mayıs 2026 tarih ve 444 sayılı kararı ile onaylanan 18. madde imar uygulaması Çınar mahallesi 103 ada 5 parsel ile 137 ada, 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,,27,28,29,30,31 ve 32 numaraları parselleri kapsıyor.

15 Haziran 2026 tarihinde ilan panosuna asılan 61 nolu parselasyon planı bir aylık sürenin ardından 15 Temmuz 2026 tarihinde askıdan indirilecek. Mülk sahiplerinin ve ilgililerin hak kaybına uğramaması için yasal takvim belirlendi. Taşınmazların sahipleri, askı süresi olan 15 Temmuz 2026 tarihine kadar plana itiraz edebilecek. Askı süresi içinde yapılan itirazların zımni rest süresi, planın askıdan indiği tarihten itibaren 30 gün olacak.

İtirazlar olmazsa doğrudan tapuya gönderilecek

Yapılan açıklamada, askı süresi içinde 61 nolu parselasyon planına herhangi bir itirazda bulunmaması halinde askı bitiminde son kontrollerin hızla tamamlanacağı belirtildi. Plan, tescil işlemlerinin yapılması amacıyla Kemalpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilecek.