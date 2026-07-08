Son Mühür- Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kentlerde artan sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı çalışmalar başladı. Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıl boyu devam eden çalışmalarını yaz aylarında daha da hızlandırdı. Özellikle çöp konteynerleri ve çevresinde gerçekleştirilen ilaçlama uygulamalarıyla haşere oluşumunun önüne geçilmesi, kötü koku ve bakteri kaynaklı olumsuzlukların azaltılması hedeflerin arasında yer aldı.

Konteynerlerde ilaçlama ve kireçleme mesaisi

Çalışmalarını belirli bir plana bağlı kalarak ilerleten ekipler çöp konteynerlerini ilaçlayarak haşere oluşumunu engelliyor. Ayrıca çöp toplama işlemlerinin ardından konteynerlerin bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen kireçleme uygulamalarıyla haşere üremesine neden olabilecek unsurların ortadan kaldırılması, kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçilmesini amaçlıyor.

Düzenli olarak sürdürülen dezenfeksiyon ve kireçleme çalışmaları sayesinde çevre sağlığı korunurken, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.

Araç filosu yeni makinelerle güçlendirildi

Ayrıca Kemalpaşa Belediyesi, yaz döneminde artan haşerelerle mücadele çalışmalarını daha etkin ve verimli sürdürebilmek amacıyla ilaçlama ekibini yeni ilaçlama makineleriyle de güçlendirdi.

Başkan Türkmen: "Önceliğimiz halk sağlığı"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, halk sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmalarının belediye hizmetlerinde öncelikleri arasında olduğunu belirterek, “Yaz aylarında artış gösteren haşerelere karşı mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor.

Çöp konteynerlerinden haşerelerin üreme alanlarına kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor, çevre sağlığını korumaya yönelik uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.