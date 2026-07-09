Olay, 25 Ekim 2024'te Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde meydana gelmişti. 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre komşularının kızı olan Betül Ç.’yi sokakta takip etmeye başlamıştı.

Olayı fark edince kaçmaya çalışan genç kız, arkasından yetişen saldırgan tarafından boynundan, yüzünden, kalçasından ve elinden bıçaklanmıştı.

Olayın ertesi günü tutuklanmıştı

Saldırgan, ağır yaralanan genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kaçmıştı. İhbarın ardından hastaneye kaldırılan Betül Ç. tedavisinin sonrasında taburcu edilirken, zanlı olaydan bir gün sonra saklandığı babasının evinde suç aleti ve gasbettiği telefonla beraber yakalanarak tutuklanmıştı.

Görüntülere rağmen "Ben değilim" dedi

Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Kayıtlarda sanığın genç kızın arkasından koşup bıçakla saldırdığı açıkça görülmesine rağmen, Çağlar Efe D. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sanık, "Betül'ün adına bazı sosyal medya siteleri açıldı. Bunlardan beni sorumlu tuttular. Bana iftira atıldı. Kimseyi bıçaklamadım. Kamera kayıtlarındaki kişi de ben değilim. Betül'e ait telefon da bende değil" dedi.

Kabuslar gördüğünü anlattı

Mağdur Betül Ç. ise zanlının kendisini uzun süredir ısrarla takip ettiğini, olay sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu ve kabuslar gördüğünü anlattı.

İlk mahkeme 18 yıl verdi, istinaf kararı bozdu

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada mahkeme heyeti; sanığa "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 18 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Ancak dosyayı değerlendiren bölge adliye mahkemesi (istinaf), kararda bazı hukuki maddelerin gerekçesiz bırakılması ve eksik inceleme yapılması sebebiyle hükmü bozarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Mahkeme tahliyesine karar verdi

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar başlayan davanın son duruşmasına sanık Çağlar Efe D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşma savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanığın yaşını, cezaevinde yattığı süreyi ve sabit ikametgah sahibi oluşunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.