Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa Belediyesi, afet hazırlıkları kapsamında kendi bünyesinde profesyonel bir arama kurtarma gücü oluşturdu. Tamamen gönüllü belediye çalışanlarından kurulan KEMAKUT, teknik donanım ve eğitim maratonunu tamamlayarak ilçenin tescilli ilk müdahale ekibi unvanını alacak. Gönüllü personelin mesaisi sahada devam ediyor.

Zorlu eğitim sürecinde sona yaklaşıldı

KEMAKUT çatısı altında bir araya gelen 27 gönüllü, bugüne kadar Afet Farkındalık, İlk Yardım ve Enkazda Arama Kurtarma gibi kritik aşamaları başarıyla geçti. Şu sıralar navigasyon ve yön bulma eğitimine odaklanan personel Temel Kampçılık, Haberleşme ve Yangın başlıklarını da tamamlayıp resmi akreditasyon sınavının yolunu tutacak.

Eğitim süreçleri İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ANDA İzmir İl Temsilciliği ortaklığında ilerliyor. İmzalanan iş birliği protokolü sayesinde mahallelerdeki afet gönüllüleri de bu uygulamalı eğitimlerden faydalandı.

Kurumsal ve teknik altyapı güvenceye alındı

Ekibin yasal çerçevesi, Kemalpaşa Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni yönetmelikle netleşti. Bu adımla birlikte KEMAKUT'un tüm görev, yetki ve saha faaliyetleri resmi mevzuata bağlandı. Masa başındaki hazırlıklar böylece tamamlandı.

Saha operasyonları için de hazırlıklar hız kazandı. Ekibe tahsis edilen özel müdahale aracının teknik donanımı ve araç giydirme işlemleri biterken, enkaz alanında kullanılacak profesyonel ekipmanların temin süreci devam ediyor.

"Profesyonel bir yapıyı hayata geçirdik"

Afet hazırlıklarını yerel yönetimlerin kaçınılmaz bir sorumluluğu olarak gören Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yürütülen projenin önemini şu sözlerle aktardı:

"Kemalpaşa'yı olası afetlerin şartlarına hazırlamak zorundayız. Hedefimiz, ilçemizin ilk akredite arama kurtarma ekibini oluşturarak profesyonel şekilde görev alabilecek güçlü bir yapıyı hayata geçirmek. Bu doğrultuda ekibimizin eğitim süreçlerini titizlikle yürütüyor ve teknik donanımını güçlendiriyoruz."

