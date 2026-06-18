Son Mühür- Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki (SPK) üst yönetim kademesinde yaşanan hareketlilik, kurumun iç yapısında ciddi bir yenilenme sürecine girildiğini gösteriyor.

Kurum içerisindeki kritik görevlerde bulunan Başkan Yardımcısı Ender Kurtulan'ın dışında, Ortaklıklar Finansman Daire Başkanı Kürşat Babuşçu, Piyasa Gözetim Daire Başkanı Ercan Urkan ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı'nın görevlerine son verildi.

Bu isimlerden Aşkın Alıcı'nın kurum dışına çıkmadığı, kendisine yeni dönemde SPK Başkan Danışmanı olarak farklı bir rol verildiği öne sürülüyor.

Mustafa Eken'in yetki alanı genişletildi

Yaşanan bu ayrılıkların sonrasında operasyonel boşlukları doldurmak için bazı görev birleştirmelerine gidildi.

Bu kapsamda Mustafa Eken'in yetki alanı genişletilerek, mevcut olarak devam ettiği Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın yanına Ortaklıklar Finansman Dairesi'nin sorumluluğu da eklendi.

Değişim rüzgarı mayıs ayında başladı

SPK'daki bu yönetim değişikliği, bir aydan daha kısa bir süre önce başlayan değişim sürecinin devamı olarak değerlendiriliyor. 9 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla beraber kurumun yönetimindeki en üst isim değişmiş ve göreve eski İkinci Başkan Mahmut Sütcü getirilmişti.