Son Mühür- CHP'de yaşanan parti içi iktidar kavgasında Genel Merkez'i Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına bırakarak siyasete Yeni Parti saflarında devam etme kararı alan Özgür Özel, CHP'den kopuş sürecini gazeteci Fatih Altaylı'ya anlattı.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresine ilişkin,

''Ülkeye bu kadar büyük kötülük yapmış kişilerle bir dönem nasıl yana yana durduk, nasıl yüz yüze baktık, nasıl birbirimizin hukukunu birbirimize emanet ettik, hakikaten daha içime sindirebilmiş değilim'' açıklaması dikkat çekti..

Altaylı sordu: Daha önce fark etmediniz mi?



Fatih Altaylı'nın,

''Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllar birlikte çalıştınız, grup başkanvekili oldunuz, hissetmediniz mi? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun konuları çürüten, anlatmayan, dertlenmeyen bir tavrı vardır. Burada bir acayiplik var demediniz mi?'' sorusuna Özel,

"Parti son dönemlerde danışmanlarla, içeride oluşturulan heyetlerle yönetilir oldu. Biz de hep buna itiraz ederdik. Kılıçdaroğlu'yla belli kararlarda, kritik kararlarda hep ayrışmamızın sebebi oydu.

Uzun yıllar görev yaptık ama hani işin bu yüzünü görebilmiş değildim. Hem kendisi hem de etrafındaki o bir avuç muhterisin bu hale gelebileceğini, bu kadarını göze alabileceklerini, bu kadar kötü olabileceklerini göremedim.

Bilsem siyasete girmezdim...



Yani bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar kötülükle karşılaşacağımı bilseydim, bugün burada bana ihtiyaç var ama ben bu siyasete siyasete girmezdim. Yani bugün bana ihtiyaç var. Bugün bulunduğum pozisyondan pişman değilim. Görevimin, vazifemin farkındayım. Ama ben bu kadar yani adı siyasetse bunun, hani buralarda var olmuş olmak, temas etmiş olmak zaman geçirmiş olmak, ömür tüketmiş olmak olacak iş değil. Yani sonu buraya varacaktıysa hiç olmasaymış daha iyi.

Ama tabii bir yandan da düşünüyorum iyi ki de girmişiz, iyi ki de görmüşüz, iyi ki de itiraz etmişiz, iyi ki de şimdi bir seçeneğiyiz yani'' sözleriyle yanıtladı.

Karpuzu düşürmeden menzile varmak...



CHP'deki ayrışmayı daha önce, ''Karpuz gibi bölünmedik, bütünü bizde, sapı onlarda kaldı'' sözleriyle tanımlayan Özgür Özel, o sözlerine göndermede bulunarak,

''İyi ki şu anda Türkiye'de hani sizin dediğiniz ben karpuz ve sapı dedim. İyi ki bu kötülük böyle karpuzun sapı kadar ya daha büyük olaymış yani. Ya, daha büyük olaymış. Yani en azından karpuzu kurtardık. Düşürüp kırmazsak menzile varırsak çok iyi'' diye konuştu.

