Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yürütülmekte olan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde; Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturma sürmeye devam ederken, bugün akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme daha gündeme geldi.

Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.