Son Mühür- Teknoloji dünyası bugün yapay zekanın geldiği o noktayla sarsıldı. Midjourney’nin geliştirmekte olduğu "Midjourney Scanner" gelenekse MRI cihazlara adeta meydan okuyor. Şİrketten yapılan açıklamalar ise duyanları adeta şoke ediyor.

60 saniyede 3D vücut haritası

Bu ultrason tarayıcı su içindeki sensör halkasından geçiş sırasında ultrason dalga biçimlerindeki değişimleri hesaplayarak vücudun içini kapsayan bir 3D vücut haritası oluşturuyor. Hedeflenen tarama süresi ise 60 saniyenin altında yani 1 dakikadan az bir zamandan bahsediliyor.

2027'de ilk tesis San Francisco'da

Yakın gelecekte hedef ilk Spa'nın 2027'de San Francisco'da açılması yönünde. 2028'de daha fazla şehre genişleme ve 3. nesil tarayıcıya geçiş, uzun vadede ise hedef 2031'e kadar dünya genelinde 50.000'den fazla tarayıcı ve ayda 1 milyar tarama kapasitesine ulaşabilmek.

Lüks ve sağlık bir arada

Saunalar, jakuziler ve soğuk avlularla donatılacak bu lüks spa merkezlerinde, sağlık taraması bir zorunluluk değil, keyifli bir dinlenme seansının "yan etkisi" olacak. Şirket, insanların arkadaşlarıyla vakit geçirmek için 7/24 gidebilecekleri bir yaşam alanı vadediyor.

Merak edilen en önemli kısımlardan biri ise bu 'Midjourney Scanner'ın nasıl çalıştığı. Midjourney Medical tarafından yayımlanan resmi duyuruda tek tek bilgi verildi.

İlk adım kullanıcının altın tonlu sığ suya girmesi ve vücudu su içindeki sensör halkasından geçerken taranması

Daha sonra ise sensörler, yunusların ekolokasyonuna benzer şekilde birçok açıdan ultrason gönderiyor; yeterli dalga biçimi ve açı toplandığında iç görüntü oluşturuluyor

Bu işlemler için hedef süresi 60 saniyenin altında olması planlanıyor.

suya giriliyor

suyun içinde tarama yapılıyor

sudan çıkınca işlem bitiyor

Devasa veri akışı

Tarayıcının ürettiği 1 saniyelik veri, HD internet videosu formatına dönüştürüldüğünde tam 500 saatlik bir görüntüye eşdeğer. Bu devasa veri, binlerce bilgisayardan oluşan bulut kümelerinde işlenerek vücudun milimetrik hassasiyette 3 boyutlu bir haritasını çıkaracak.

Ölümleri %30 azaltma potansiyeli

Midjourney, hastalıkların bu kadar hızlı, ucuz ve konforlu bir şekilde erken teşhis edilmesi durumunda, dünyadaki tüm ölümlerin %30'unun engellenebileceğini ve küresel sağlık harcamalarından %50 tasarruf sağlanabileceğini iddia ediyor.