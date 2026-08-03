Temmuz ayında memur maaş katsayısında gerçekleşen artış, sosyal hizmet programlarının aylık ödemelerine yansıdı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen desteklerin yeni miktarını kamuoyuyla paylaştı. Yaşlı aylığından engelli yakını aylığına, koruyucu aile desteğinden çocuk başına verilen SED ödemelerine kadar pek çok kalem yeni oranlarla hesaplara aktarılacak. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefini vurgulayan bakanlık, zamlı tutarların güncel miktarlarını ilan etti.

EVDE BAKIM MAAŞI VE SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aylık ortalama 516 bin engelli vatandaşın faydalandığı Evde Bakım Yardımı, bu yılın temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya yükseldi. Bakanlık bu yıl toplamda 48,6 milyar lira evde bakım desteği sunduğunu bildirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi ise çocuk başına 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıktı. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya ulaştı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLDU?

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içi kişi başı geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı, 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi. Engel oranına göre verilen aylıklarda da artış yapıldı. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip kişilerin aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya ulaştı. 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseldi.