İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan gazeteci Cem Küçük'e ilişkin soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında Sarıkaya'nın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Mali hareketler inceleme konusu!

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar çerçevesinde, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı henüz tespit edilemeyen yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri belirlendi.

İncelemelerde söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığının iddia edildiği ifade edildi. Mali hareketlerin soruşturmanın önemli başlıklarından biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor!

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen mali veriler ile diğer delillerin birlikte değerlendirildiği ifade edildi.