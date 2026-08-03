Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen 7589 sayılı Kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen uygulamaya alındı. İcra ve iflas işlemleri, idari yargı, ceza hukuku ve infaz sistemine dair kapsamlı değişiklikler içeren paket, beklenen yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kanuni faiz uygulamalarına kadar pek çok farklı başlıkta yenilik getiren kanun, toplumun farklı kesimlerini doğrudan ilgilendiriyor. Elektronik satış ve uzaktan duruşma gibi bazı yenilikler üç ay sonra devreye girecekken, diğer kurallar yayım tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?

Yasalaşan yargı paketi, adalet sisteminin işleyişini hızlandırmayı ve bazı idari süreçleri sadeleştirmeyi hedefleyen maddeler taşıyor. Yeni düzenlemeyle miras kalan taşınmazların satışında ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katıabilecek. İhale sürecinde ihale bedelini yatırmayanlara teklif bedelinin yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek.

Hukuk davalarında duruşmalar arası sürenin esasen üç ayı aşmaması kuralı sisteme eklendi. İdari yargıda ise parasal sınırlar yeniden belirlendi. Konusu 486 bin lirayı aşmayan idari davalara tek hâkim bakacak. Bazı idari davalarda Danıştay'a temyiz yolu kapanırken, kanuni faiz hesaplamasında Merkez Bankasının reeskont oranı temel alınacak.

IBAN DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Paketin en çok tartışılan bölümlerinden birini, kamuoyunda "IBAN mağdurları" şeklinde isimlendirilen gruba yönelik ceza indirimi oluşturdu. Yasal değişiklikle dolandırıcılık suçuna iştirak eden ancak eylemi sadece hesap veya ödeme aracı sağlamakla sınırlı kalan kişilerin cezaları yarı oranında düşürülecek.

Banka hesabını, IBAN bilgisini, kredi kartını, ödeme aracını veya kripto varlık hesabını başkalarının kullanımına sunanlar bu indirimden yararlanacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce bu suçtan hüküm giyen ve dosyası kanun yolu inceleme aşamasında bulunan sanıkların durumları da değişti. İlgili dosyalar yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemelerine geri dönecek.

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE AF ÇIKTI MI?

Düzenlemenin yasalaşma sürecinde en çok sorulan sorulardan biri olası bir af ihtimaliydi. 12. Yargı Paketi metninde genel af veya kapsamlı bir af düzenlemesi yer almıyor. Kanun yapıcılar af yerine belirli suçlarda etkin pişmanlık hükümlerini esnetmeyi tercih etti.

Yeni kurallara göre, infaz aşamasında bulunan bazı hükümlüler mağdurun uğradığı zararı altı ay içinde tamamen karşılarsa etkin pişmanlık indiriminden faydalanabilecek. Zararın tazmin edilmesi şartıyla infaz sürelerinde hükümlü lehine değişiklik yapılabilecek.