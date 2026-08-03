Rahimcan Kapkap hakkında en çok araştırılan başlıklar yaşı, memleketi ve eğitimi oldu. Ailesine dair sorular da arama listelerine girdi.

Oyuncu daha önce farklı yapımlarda rol aldı. Bu projelerdeki performansı yeni dizisine olan ilgiyi de artırdı.

Rahimcan Kapkap kimdir, nereli?

18 Nisan 1998'de Konya'da doğdu ve 28 yaşında. Aslen Konyalı, ancak eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü.

Üniversite tercihinde sahne sanatları yerine farklı bir alanı seçti. Yıldız Teknik Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu.

Diplomasını aldıktan sonra rotasını profesyonel oyunculuğa çevirdi. Yaklaşık 1.80 metre boyundaki oyuncu, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kariyerinde birden fazla televizyon projesi bulunuyor. Kızılcık Şerbeti, El Kızı ve Veliaht rol aldığı yapımlar arasında, en geniş tanınırlığı ise Kızılcık Şerbeti ile yakaladı.

Altı Üstü İstanbul'da Emir Cankaya rolü

Dizide canlandırdığı Emir, yoksul bir mahallede büyüyen genç bir futbolcu. Karakter, içinde bulunduğu koşullardan kurtulmanın tek yolu olarak futbolu görüyor.

Dürüst, cesur ve mücadeleci bir profil çiziyor. Hayatını değiştirecek fırsatı kendi yeteneğiyle yakaladığını düşünüyor.

Zamanla bu fırsatın arkasında karanlık hesaplar olduğunu fark ediyor. Emir'in yaşadığı iç çatışma da dizinin ana damarlarından birini oluşturuyor.

Karakterin adı bu nedenle sık aranıyor. Emir Cankaya rolündeki isim Rahimcan Kapkap olarak kayıtlara geçiyor.

Dayısıyla ilgili iddialar doğrulanmadı

Son günlerde internette en çok merak edilen sorulardan biri oyuncunun dayısına ilişkin. Sosyal medyada bu konuda çeşitli iddialar dolaşıyor.

Güvenilir kaynaklarda doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu da bugüne kadar ailesi ve akrabaları hakkında kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Bu nedenle dolaşan bilgilerin teyitli kabul edilmesi mümkün değil. Konuya dair netlik ancak oyuncunun kendi açıklamasıyla sağlanabilir.

Kapkap, eğitim altyapısını oyunculukla birleştiren isimlerden biri. Özellikle dramatik karakterlerdeki performansı yapımcıların da ilgisini çekiyor.

Yeni sezonda Altı Üstü İstanbul ile birlikte ekranda daha sık görünecek. Kariyerindeki yükselişin süreceği yönündeki beklenti de bu projeyle güçlendi.