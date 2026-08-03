İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen geleneksel kız isteme merasiminde ev sahibi olarak yer aldı. Manevi kızı Didem Carus'u işletmeci Orkan Çömlekçi'ye veren sanatçı, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Aile üyelerinin ve yakın dostların katıldığı sade merasim sonrası Didem Carus'un hayatı ve Tatlıses ile olan bağı gündeme geldi.

DİDEM CARUS İBRAHİM TATLISES'İN ÖZ KIZI MI?

İsteme töreni sonrası hayatı merak edilen Didem Carus, ünlü sanatçının öz kızı değil manevi kızıdır. İbrahim Tatlıses, aile büyüklerinden biri sıfatıyla ev sahipliği yaptığı merasimde manevi kızını işletmeci Orkan Çömlekçi'ye verdi.

İBRAHİM TATLISES MANEVİ KIZINA NE HEDİYE ETTİ?

Bitez'deki evde sade bir organizasyonla gerçekleşen merasimde Tatlıses, manevi kızına beşi bir yerde altın hediye etti. Geleneksel değerlerin yaşatıldığı törende ünlü sanatçı zaman zaman duygulandı. Kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri ve yakın dostlar müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

DİDEM CARUS VE ORKAN ÇÖMLEKÇİ DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

İsteme töreniyle evlilik yolunda ilk resmi adımı atan Didem Carus ile Orkan Çömlekçi çifti eylül ayında evlenmeyi planlıyor. Hazırlıklarını sürdüren genç çiftin bu sürecinde İbrahim Tatlıses'in manevi kızının yanında olmaya devam edeceği belirtildi.