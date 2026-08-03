Son Mühür- Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'ye veda ederek Türk siyasi hareketine Yeni Parti'yi armağan etmesi siyasetin dengelerini ne kadar değiştirdi?

Ana muhalefet partisi kimliğini terk ettikleri CHP'den alan, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'yi Meclis tablosunda beşinci parti konumuna iten Yeni Parti'nin potansiyel oyuyla ilgili son çalışma ORC'den geldi.

Yeni Parti sonrası ilk çalışma...



Yeni Parti'nin resmiyet kazanmasının ardından yapılan ilk anket olması açısından önem taşıyan çalışmanın 27-29 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde bin 920 katılımcıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Araştırma sonuçlarına göre Erdoğan liderliğindeki AK Parti zirvedeki yerini en yakın rakibinin tam 13.1 puan önünde koruyor.

CHP ve Yeni Parti rekabeti...



CHP'den koparak Yeni Parti'nin direksiyonuna geçen Özgür Özel ve arkadaşları, AK Parti'nin ardından yüzde 19.4'lük oy oranıyla listenin ikinci sırasına yerleşmiş durumda.

Kimi anketlerde yüzde 7'lik barajın altında gösterilen CHP'nin yüzde 11.8'lik oy oranıyla listenin üçüncü sırasında olması dikkat çekiyor.

Aradaki fark ne kadar?



Kamuoyunda merakla beklenen Yeni Parti-CHP rekabetinde ibre yüzde 7.6'lık farkla Özgür Özel'in Yeni Partisi lehine olduğu görülüyor.

DEM Parti'nin yüzde 8.5'la dördüncü, MHP'nin yüzde 8.1'le beşinci sırada yer aldığı listenin altıncı sırasında yüzde 5.6'k,lık oyuyla İYİ Parti yer alıyor.

Araştırmada Zafer Partisi'nin yüzde 3.8, Büyük Birlik Partisi'nin yüzde 3.4, Saadet Partisi'nin yüzde 2.2 ve Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 2'lk oy oranıyla listede yer aldığı görülüyor.