Son Mühür - Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993 tarihinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu suikastına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

6 Ağustos Perşembe günü görüşme olacak

Türkiye’yi derinden sarsan olayın ardından ilk yargılamalar suikasttan 7 yıl sonra başlayabilmişti. Yıllardır adalet arayışını sürdüren Mumcu ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmek üzere randevu talebinde bulundu. Bakan Gürlek’in talebe olumlu yanıt vermesiyle birlikte taraflar arasındaki kritik buluşmanın 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Dosyadaki son durum ele alınacak

Perşembe günü gerçekleşecek olan üst düzey kabulde, Uğur Mumcu suikastına ilişkin adli dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların masaya yatırılması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından, kamuoyunda yıllardır sır perdesini koruyan dosyaların yeniden incelemeye alındığı bir süreç yaşanıyor. Başta Muhsin Yazıcıoğlu olayı olmak üzere geçmişte kapatılan veya faili meçhul kalan dosyaların tekrar açıldığı bu dönemde gerçekleşecek görüşmenin, Mumcu suikastı soruşturması açısından da önemli gelişmelere zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.