Son Mühür- Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle yürütülen adli soruşturmada sona gelindi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı bitirerek hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.

17 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Sosyal medya üzerindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında adli işlem başlatılan Mahruki, 17 Temmuz tarihinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması çerçevesinde tutuklanmıştı.

Başsavcılık tarafından yazılan iddianamede, tutuklu yargılanan Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Basın ve yayın yolu gerekçesiyle ceza artırımı talebi

Savcılık makamı, suçlamaya konu olan paylaşımın internet ve sosyal medya ağı üzerinden geniş kitlelere ulaştırıldığını belirtti.

Eylemin basın ve yayın yoluyla işlendiğini söyleyen savcı, Türk Ceza Kanunu’nun 218. maddesinin devreye sokulmasını istedi.

Söz konusu madde, suçun kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi durumunda verilecek cezanın yüzde 50 artırılmasını hükme bağlıyor.

Ne olmuştu?

Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.

Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı şah yapmış Türk milletini mat etmiştir." ifadelerini kullandı.