Son Mühür- Saran Holding bünyesinde faaliyet gösteren "Tuttur" şans oyunu sitesine yönelik kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele alındı.

Söz konusu site, sanal ortam bayilik sözleşmesinin iptal edilmesi ve buna bağlı lisansların sona ermesi nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.

Soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, kamuoyunda geniş yer bulan bu iddiaların üzerine re’sen soruşturma başlattı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "tutturcom" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcı bilgilerine müdahale edilip edilmediğini araştırmak amacıyla adli bilişim ekiplerinin bilgisayarlar üzerinde yerinde inceleme yaptığını duyurdu.

Adli bilişim ekiplerinin incelemesi sürüyor

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "İddialar kapsamında, lehe ve aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için gerekli tüm incelemeler yapılmaktadır.

Alınan hakimlik kararı doğrultusunda, siteye hizmet veren bilgisayarlar ve ilgili programlar üzerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından detaylı bir inceleme süreci yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Henüz teyit edilen bir durum yok

Açıklamada, şu ana kadar kullanıcı bilgilerine müdahale edildiğine dair herhangi bir tespit yapılmadığı vurgulandı.

Başsavcılık, iddiaların henüz teyit edilmediğini ve bu konuda yapılacak açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyuna saygı ile duyurulan açıklama, "Farklı algı yaratacak hiçbir asılsız açıklamaya itibar edilmemesi gerektiği" uyarısıyla son buldu.