Son Mühür/ Merve Turan- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 10 gündür süren operasyonlarda 429 şüpheliyi yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Operasyonlar, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi. Yakalanan şahıslar, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlar üzerinden vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engelledi.

10 günlük operasyonlarda 429 şüpheliye operasyon

35 ilde gerçekleştirilen "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonlar, büyük bir titizlikle yürütüldü. Şüphelilerin işledikleri suçlar arasında müstehcen çocuk görüntüleri, sosyal medya dolandırıcılığı, mobil bankacılık hırsızlıkları ve yasa dışı bahis faaliyetleri yer alıyor.

Operasyon sonuçları:

117 şüpheli tutuklandı

93 şüpheli hakkında adli kontrol

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor

Suçlar ve yöntemler

Yakalanan şüphelilerin, çeşitli yasa dışı faaliyetlerle vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Bunlar arasında müstehcen çocuk görüntüleri barındıran kişilerin yanı sıra, sosyal medya platformları üzerinden oltalama (phishing) saldırılarıyla dolandırıcılık yapanlar da bulunuyor. Yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde eden şüpheliler de tespit edildi.

İşlenen suçlar:

Müstehcen çocuk görüntüleri yaymak

Sosyal medya dolandırıcılığı

Yasa dışı bahis ve kumar

Haksız kazanç elde etmek için mobil bankacılık kullanmak

Yasa dışı para nakli ve post tefeciliği

Operasyonlar sonrasında elde edilen varlıklar

Siber suçlar sonucu elde edilen mallar ve varlıklar dikkat çekici. 1 milyar 52 milyon TL değerinde olan çeşitli varlıklara el konuldu. Bunlar arasında konutlar, araçlar, arsa ve tarla gibi taşınmazların yanı sıra banka hesapları ve ziynet eşyaları da yer alıyor.

El konulan varlıklar:

16 şirket

13 konut

37 araç

8 motosiklet

14 mesken

7 dükkan

13 arsa/tarla

447 banka hesabı

Ziynet eşyaları

İstanbul’da bu sabah yapılan operasyon

Bugün sabah saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen bir başka operasyonla, 75 şüpheli yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan operasyonda, şüphelilerin çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

İstanbul operasyonunda elde edilen veriler:

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık: Yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar yayımlayan şüpheliler, vatandaşları kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdi.

Yatırım dolandırıcılığı: Kendini yatırım uzmanı olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlardan para transferi yapmalarını sağladı.

Para çekiminde haksız kazanç: Para çekmek isteyen vatandaşlardan "sigorta, vergi, komisyon" bahanesiyle yeni ödemeler talep edildi ve elde edilen kazanç, kripto para borsalarına aktarılmaya çalışıldı.

Siber suçlarla mücadelede kararlılık

Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK’ın koordinasyonuyla yürütülen bu başarılı operasyon, siber suçlarla mücadelede kararlılıkla devam edileceğini gösteriyor. Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik bu tür suçları engellemek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla yürütülen operasyonlar hız kesmeden sürecek.